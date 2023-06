Gemelle siamesi separate terminano l’asilo, avevano il 2% di possibilità di sopravvivere

All’epoca della loro nascita, alle gemelle siamesi Abby ed Erin Delaney erano state date solo il 2% di possibilità di sopravvivere. Oggi le due sorelline hanno raggiunto entrambe un traguardo che sembrava impossibile quando vennero al mondo, e si sono “diplomate” presso un asilo locale.

Abby ed Erin sono nate a 30 settimane di gestazione il 24 luglio 2016. La loro madre, la 33enne Heather Delaney, ed il padre Ryley Delaney, 30 anni, avevano appreso che che lei stava portando “gemelle craniopage” quando era incinta di circa 11 settimane. “Quando abbiamo scoperto per la prima volta rimanemmo scioccati, non avevamo idea di cosa pensare“, ha ricordato Heather. “È qualcosa che vedi solo in TV, pensavo che in realtà non accadesse alle persone“.

I genitori appresero anche che le loro figlie, a cui era stata data una possibilità di sopravvivenza del 2%, avrebbero potuto essere candidate per un raro intervento chirurgico di separazione dopo la nascita. Era stato fatto prima, ma non nel loro ospedale locale. Le due bambine condividevano un cranio, la pelle ed un vaso sanguigno noto come “seno sagittale superiore“, che trasporta il sangue lontano dal cervello.

Nel giugno del 2017, le gemelle sono state sottoposte alla procedura di separazione, in un intervento durato ben 11 ore che si svolse presso il Children’s Hospital di Philadelphia. L’intervento fu un successo, e cinque mesi dopo le bambine potettero fare ritorno a casa. Sia Abby che Erin, che compiranno 7 anni a luglio, si stanno sviluppando ad un ritmo più lento rispetto agli altri bambini a causa delle loro condizioni.

Erin ha iniziato a camminare quando aveva 5 anni , mentre Abby sta iniziando ora ad imparare. Le sorelle frequentano corsi speciali nella loro scuola ordinaria e la madre dice che entrambe le figlie stanno bene. Ora, le sue bambine hanno raggiunto un obiettivo che molti non erano sicuri che potessero raggiungere: “diplomarsi” all’asilo.