Gb, 55enne scopre che i tre figli non sono suoi a seguito di una malattia

In Inghilterra, il milionario Richard Mason, 55 anni, ha scoperto dopo 20 anni di non essere il padre biologico dei suoi tre figli. La verità è affiorata quando in seguito ad alcuni accertamenti gli è stata diagnosticata una fibrosi cistica che lo avrebbe reso sterile dalla nascita.

Di fronte a questa scoperta, l’ex moglie Kate ha confessato, dichiarando che i suoi figli, di 23 e due gemelli di 19 anni, sono il frutto di una relazione clandestina. L’uomo oltre a uscirne distrutto per la notizia, ha perso i rapporti con quelli che considerava “suoi figli”.

La vicenda

La coppia già nel 2008 aveva divorziato per altre cause, ma alla luce della scoperta del tradimento dell’ex moglie Kate il rapporto si è del tutto perso, coinvolgendo anche il rapporto tra Richard e i suoi figli. Infatti, da quanto racconta l’uomo al “Mail on Sunday”, solo uno dei gemelli continua ad essere in rapporti con lui: “Seguo su Facebook cosa fanno e mi si spezza il cuore perché ho visto che il più grande si è laureato, ma non sono stato invitato. Non sono loro padre: non sono neppure un amico di famiglia. Sono solo un tizio che era lì mentre crescevano. Il futuro è deprimente: aspettavo le gioie di lauree, matrimoni, nipoti, le speranze e le paure nell’aiutarli e guidarli lungo il cammino. Tutto ciò mi è stato rubato nel modo più brutale possibile”.

Richard spiega che in un attimo la sua vita è cambiata, scoprendo di essere stato tradito per lungo tempo e che in realtà non ha dei figli. Un futuro stravolto per l’uomo che definisce questa vicenda come un lutto da elaborare, in cui tutto viene messe in dubbio.

L’ex moglie del milionario è stata chiamata a giudizio per frode, ma la donna ha patteggiato pagando a Mason 250mila sterline invece dei 4 milioni di “liquidazione” che l’uomo gli aveva versato nel post divorzio.

Kate ha chiesto di mantenere il segreto sull’identità dell’amante, padre biologico dei propri figli ma l’uomo ha deciso di raccontare la storia ai giornali proprio nella speranza che l’amante della sua ex possa farsi avanti. Dall’altra parte, sembra che i tre ragazzi non siano intensionati a conoscere il loro vero padre.