Gay Pride di Belgrado: il 15 settembre in piazza per il diritto di essere ed amare

Cosa ne pensa l’autore

Lara Tubia - Non riesco ancora a capacitarmi del fatto che ci sia bisogno di tutte queste manifestazioni per poter avere il diritto universale di essere ed amare: mi sembra inconcepibile che nel 2019 non ci sia ancora la libertà di fare ciò che si desidera senza essere discriminati. Rimango sempre allibita del fatto che sia necessario dover scendere in piazza e lottare per qualcosa che dovrebbe essere nel diritto di ognuno. Chissà quanto tempo ancora ci vorrà per poter voler bene ed esistere nel modo in cui si preferisce, senza il timore di essere aggrediti o giudicati per questo!