Galles, muore la più vecchia paracadutista al mondo

Il mondo ha subito una grande perdita dopo la morte dell’ex maestra e paracadutista gallese, che ha dato un gran contributo per migliorare la vita di migliaia di persone.

Nata a Cardiff e detentrice del Guinness World Record per la paracadutista più anziana del mondo, Dylis Price ha vissuto una vita piena di avventure. A 54 anni ha letteralmente deciso di lanciarsi in una nuova avventura e ha effettuato il suo primo volo nel vuoto. All’inizio aveva paura delle altezze, ma poi nel paracadutismo ha riscoperto una vera e propria passione. Durante tutta la sua carriera ha effettuato più di 1,139 lanci. Ms Price si è anche specializzata in acrobazie aeree e freestyling. Due anni fa ha deciso di vendere il suo paracadute, ma ha effettuato un volo in tandem con l’ex rugbista gallese Gareth Thomas.

In molti hanno espresso il dolore per questa scomparsa e fatto le condoglianze alla famiglia. L’Università Trinity Saint David del Galles, dove era una borsista onoraria, ha dichiarato che fosse una donna “notevole, meravigliosa e stimolante“.

Dilys Price era conosciuta sia nel campo del paracadutismo, che della moda e del volontariato. La donna aveva fondato l’ente di beneficenza Touch Trust, che offre diversi programmi per persone con disabilità e difficoltà nell’apprendimento. Learning Disabilities Wales l’ha ringraziata per il suo lavoro nel trasformare la vita di queste persone. Nel 2003 è stata premiata con un OBE per i servizi a persone con bisogni speciali e nel 2017 dai Pride Britain Awards. Nel 2018 è entrata a far parte della lista delle 100 donne che hanno influenzato la vita delle persone in Galles.

A 86 anni è diventata anche il volto di un nuovo marchio di moda, Helmut Lang. Il suo obbiettivo principale è stato quello di ispirare gli anziani a trovare una passione e a rimanere sempre attivi.