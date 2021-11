Una terribile tragedia ha scosso la Gran Bretagna nelle scorse settimane, quando Clare Machin, una mamma di 39 anni, è morta improvvisamente a causa di una emorragia subaracnoidea. La donna è morta presso un ospedale inglese lo scorso 29 ottobre, ma la notizia si è diffusa soltanto in questi giorni in Italia. Pare che nei momenti successivi all’improvviso malore la donna abbia urlato ai suoi cari di chiamare urgentemente un’ambulanza.

I sanitari sono arrivati immediatamente e l’hanno trasportata in codice rosso. La donna, originaria di Huyton, nel Merseyside, si trovava nel nord del Galles per trascorrere un fine settimana insieme al compagno e ad uno dei figli di 11 anni. La signora era madre di quattro figli, che adesso sono rimasti orfani della figura materna. La cugina di Clare ha riferito ai media britannici che la donna si era svegliata per l’appunto con un fortissimo mal di testa. La situazione è apparsa subito molto seria.

Cos’è l’emorragia subaracnoidea

L’emorragia subaracnoidea è un patologia che si manifesta sulla superficie del cervello. Molto simile ad un ictus, presenta sintomi quali torcicollo, malessere, sensibilità alla luce, perdita di coscienza o convulsioni. Il Sistema Sanitario Nazionale britannico, ha riferito che il mal di testa che si sviluppa se si contrae questa condizione patologica è indescrivibile.

Clare come già detto è morta lo scorso 29 ottobre presso il Royal Stoke University Hospital, dove era arrivata dopo essere stata ricoverata al Glan Clwyd Hospital di Bodelwyddan. I medici che l’hanno curata hanno parlato di un “evento catastrofico” che ha sconvolto davvero tutti quanti.

La notizia del decesso della signora Machin ha fatto il giro di tutto il Regno Unito in pochissimo tempo. Sul caso sono aperte ancora le indagini da parte delle autorità sanitarie, in modo da chiarire per bene i motivi del decesso della 39enne. Poco dopo aver chiesto aiuto la donna svenne, cadendo a terra.