Stamattina un uomo gallese di 39 anni è comparso davanti ai giudici che lo hanno accusato di omicidio nei confronti del piccolo Logan Mwangi, 5 anni, che è stato trovato morto sabato scorso nel fiume Ogmore, nella contea di Bridgend.

I magistrati di Cardiff lo hanno convocato in aula ma non ha risposto a nessuna delle domande che gli sono state fatte, parlando solo per confermare età er nom. L’uomo è stato rinviato in custodia cautelare e venerdì comparirà di nuovo alla Newport Crown Court.

Il ritrovamento del corpo

Ilritrovamento del corpo del piccolo Logan è avvenuto sabato scorso, prima dell’alba, nelle acque del fiume Ogmore. Il piccolo era scomparso da giorni e le ricerche si erano attivate da subito. Secondo gli inquirenti non si tratterebbe di fatalità ma di tragico omicidio. Ad essere indagati, oltre a John Cole, patrigno del bambino,anche la madre,Angharad Williamson, 30 anni. e un ragazzo 13enne, accusato di aver depistato le indagini.

Logan è stato descrittto come bello, divertente, educato, di bell’aspetto, intelligente. La polizia ha chiesto a chiunque sia stato testimone del suo incidente o abbia informazioni, di mettersi in contatto. Attualmente sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e, ovviamente,chiunque abbia informazioni a riguardo, è tenuto a fornirle.

La notizia della morte di Logan ha scosso letteralmente la gente di Bridgend County Borought e tutti i residenti sostengono in pieno la polizia del Galles meridionale nelle indagini in corso. Orsacchiotti candele e fiori, insieme a tanti messaggi scritti a mano, sono posizionati nei pressi del ritrovamento del corpo. Tra le parole più toccanti: Rip Angel e “Fly high, little man’ , scritto sopra. La squadra locale della polizia di quartiere continuerà a supportare la famiglia del bambino di 5 anni ritrovato cadavere, cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita di questo piccolo con tutta una esistenza davanti.