Una bambina di 4 anni, mentre passeggiava con il papà lungo una spiaggia del Galles ha notato un’impronta ben incisa sulla pietra. Era l’orma lasciata da un dinosauro e conservata perfettamente nonostante il lungo tempo passato. Gli esperti dicono che risalga a 220 milioni di anni fa.

La Bbc che ha reso nota l‘importante scoperta, ha riferito che Lily Wilder, questo il nome della bambina di 4 anni trasformata in esploratrice, “si trovava questo mese sulla spiaggia di Bendricks Bay, a Barry, nel distretto di Vale of Glamorgan“, stava passeggiando quando ha notato l’impronta e subito ha chiamato il padre che ha ben pensato di fotografata. Le foto sono stata poi inviate alle autorità locali dalla stessa famiglia della piccola.

Cindy Howells, curatrice di paleontologia del Museo Nazionale del Galles, osservando l’impronta ha affermato che “È il miglior esemplare mai trovato” sulla spiaggia di Bendricks Bay. L’impronta ha una lunghezza di 10 centimetri e molto probabilmente apparteneva a un dinosauro di circa 75 centimetri d’altezza.

Il dinosauro, a suo tempo, aveva camminato in una superficie fangosa, lasciando il segno divenuto nel tempo un fossile. La preziosa orma fossile è stata rimossa proprio in questi giorni e portata al Museo Nazionale di Cardiff per essere esposta. La premura del padre di Lily Wilder di fotografare e segnalare la scoperta è stata riconosciuta molto preziosa dagli esperti.

I dinosauri sono una delle attrazioni dei bambini. Spesso giocano con dinosauri di gomma e fantasticano su storie che portano con sé piccole e grandi verità su un mondo ormai lontano. Forse Lily Wilder, con la fantasia di una bimba di 4 anni, sarà riuscita anche a guardarsi attorno per vedere dove si era nascosto il dinosauro o se alle spalle la stava inseguendo mentre, di corsa, andava a cercare il soccorso e l’approvazione del papà per la scoperta.