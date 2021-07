Funerali quasi pronti: Abby, 10 anni, si risveglia

Le prime parole che la bambina, al risveglio, ha pronunciato sono state molto profonde lasciando i due genitori che già stavano preparando il funerale della piccola, felicemente meravigliati. La storia di Abby Furco ha colto tutti coloro che la conoscevano di sorpresa sapendo che da anni lottava contro la leucemia.

Alla piccola Abby Furco, oggi 10 anni, è stata diagnosticata la leucemia quando di anni ne aveva appena 4. Da quel momento la sua vita è stata davvero molto difficile, ma Abby “non ha mai perso la sua forza e il suo entusiasmo” si legge in mammemagazine.it. Quando i genitori hanno appreso la notizia della malattia di Abby, i medici avevano affermato che per la piccola la percentuale di sopravvivenza sarebbe stata del 20%, ne sono rimasti sconvolti, insieme alla piccola non hanno mai smesso di combattere, con coraggio e forza.

Fin da subito la piccola Abby ha cominciato a vivere il suo calvario dalle stazioni infinite: visite ospedaliere, un trapianto di midollo osseo, chemioterapia intensiva e radiazioni. La terapia farmacologica ne è mai stata interrotta. La madre di Abby ha ammesso “Ci sono stati momenti in cui non sapevamo se sarebbe guarita, aveva tante infezioni che avrebbero potuto porre fine alla sua vita”. Quindi la constatazione: “Tutto quello che potevamo fare era guardarla combattere e sperare che tutto potesse andasse per il meglio”. A sei anni, finalmente, una vita normale per Abby, la malattia sembrava si fosse arrestata e la piccola ha potuto vivere con intensità e normalità il sesto anno di vita.

Poi la malattia si è brutalmente ripresentata e la piccola è stata sottoposta a un altro trapianto di midollo osseo finito male. Ricoverata in terapia intensiva, ai genitori della piccola che ormai aveva 10 anni “i medici hanno dichiarato che le restava poco tempo da vivere” scrive mammemagazine.it. Così i genitori hanno cominciato a preparare il funerale della piccola.

Abby, al di là dell’evidenza della gravità del suo stato di salute, nel momento in cui i medici hanno cessato il trattamento si è svegliata e ha ripreso a vivere. “Un miracolo davvero incredibile” echeggiano le pagine online che parlano della notizia. Abby al risveglio ha affermato: “Ho così tante esperienze da vivere” lasciando tutti ancor più sorpresi.