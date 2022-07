Ascolta questo articolo

È di 2 adulti e 15 bambini feriti, di cui tre con gravi lesioni alla testa, il bilancio di un incidente avvenuto in un campo estivo francese, dove una piccola mandria di pony ha travolto il gruppo durante un’attività all’aperto. La vicenda ha avuto luogo nella serata di martedì 19 luglio a Saint-M’hervé, piccolo comune della Bretagna nel nord ovest della Francia.

Secondo quanto ricostruito dal Pubblico Ministero di Rennes, nel campo estivo erano presenti 26 bambini tra i 9 ed e 13 anni. Il gruppo, insieme a due supervisori, aveva appena finito la cena, poco dopo le 20, presso il centro ippico Haute Hairie. I supervisori hanno proposto ai bambini di accompagnare dal campo alle stalle una ventina di pony. Durante il tragitto però, una stradina stretta e recintata percorsa con gli animali non legati, uno dei pony è corso indietro, ed il resto del branco lo ha seguito.

Nella loro fuga, gli animali hanno spintonato e fatto cadere il gruppo, provocando ferite di vari livelli di gravità in 17 dei presenti. Dopo l’incidente, descritto come una “azzuffata” tra pony e bambini, i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali locali, tra cui Rennes, Cesson-Sévigné, Saint-Grégoire, Vitré e Fougères.

Tra i feriti, i più gravi sono tre bambini tra i 7 e gli 11 anni, che sono stati ricoverati in codice rosso presso il L’ospedale di Rennes. Le loro condizioni sono definite gravi, ma stabili. I tre hanno sofferto fratture alla testa derivanti dai calci degli zoccoli degli animali, che hanno comportato traumi facciali, e sono in corso per loro visite oculistiche e otorinolaringoiatri.

“Nessuno è in pericolo di vita. Uno dei bambini è ancora in terapia intensiva, gli altri due sono coscienti, ma sotto osservazione continua“, ha commentato il Dottor Louis Soulat, direttore dell’Ospedale Universitario di Rennes e Samu. Le altre vittime hanno subito lesioni agli arti, ed i feriti meno gravi, tra cui i due supervisori, sono già stati visitati e dimessi. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto, ed identificare eventuali responsabilità.