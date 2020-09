Francia, si fa asportare naso e orecchie per essere simile a un alieno

Negli ultimi anni, i ragazzi hanno dedicato molto tempo alla cura del proprio fisico con sessioni a livelli quasi maniacali del fisico, oltre alla barba e i baffi e recandosi dall’estetista. Sono anche parecchi coloro che decidono di cambiare completamente aspetto e trasformarsi in un’altra persona. Dopo Rodrigo Alves, il Ken umano, un altro giovane ha deciso di sottoporsi a varie operazioni per avere un aspetto simile a un alieno.

Anthony Loffredo è un giovane di 32 anni originario della Francia il quale ha deciso di assomigliare a un alieno e, per farlo, si è sottoposto a diverse operazioni per cui si è fatto asportare sia il naso che le orecchie. Il giovane è già noto su Instagram con l’account the black alien project in cui ha raccontato tutti i passaggi di questa sua trasformazione.

Ha completamente cambiato il suo aspetto con tatuaggi, piercing diventando una sorta di extraterrestre, un personaggio alla E.T., tanto per intenderci. Si è sottoposto a vari interventi, tra cui l’ultimo in Spagna, per la precisione a Barcellona, in cui si è fatto asportare il naso, l’ultima parte della sua trasformazione. Una operazione e un cambiamento del quale lo stesso Loffredo si dice particolarmente soddisfatto.

Proprio sui social, ha parlato di questo suo intervento cogliendo anche l’occasione per ringraziare il chirurgo che lo ha operato:“Ora posso camminare a testa alta grazie a te, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme”. Oltre all’operazione al naso, si è fatto togliere anche le orecchie inserendo delle protesi sotto la pelle della testa.

Una operazione e cambiamento avvenuto tantissimi anni fa, facendosi tatuare anche la testa e il viso, compreso anche i bulbi oculari, mentre la lingua è divisa a metà, proprio come i serpenti. Il giovane oggi vive in Australia dove parla della sua nuova vita in termini entusiasti e felici, “mettendomi nei panni di un personaggio mostruoso”.