Francia: secondo i primi sondaggi è previsto il ballottaggio tra Le Pen e Macron

Domenica 10 aprile 2022, 49 milioni i francesi sono stati chiamati alle urne per esprimere il proprio voto. Ad urne chiuse i primi sondaggi danno il presidente uscente Macron davanti a Marine Le Pen: 28,5% contro il 24,20%. I due candidati hanno ottenuto, a quanto pare un numero di voti superiori alla scorsa tornata elettorale.

Terzo dovrebbe essere Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise, candidato preferito dai giovani che si assesta al 20% circa.Di molto inferiori i risultati di Eric Zemmour e Valérie Pécresse e Yannick Jadot.

Secondo l’istituto Ipsos per la tv pubblica francese l’astensione è stata ,al primo turno, del 26,2%, anche in questo caso in din ascesa rispetto a 5 anni fa ( poco più del 22%).

Macron ha dichiarato: “Potete contare su di me per attuare il nostro programma di apertura. Nulla è acquisito, il dibattito che avremo nei prossimi quindici giorni è decisivo per la Francia e per l’Europa’‘. La sfidante Marine Le Pen ha invece sostenuto: “In gioco il 24 aprile non c’è un semplice voto di circostanza, ma una scelta di società e direi anche di civiltà”.

Il candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon invita i suoi elettori a sostenere Macron come la candidata socialista alle elezioni presidenziali francesi e sindaco di Parigi, Anne Hidalgo.

Di parere opposto invece Eric Zemmur: “Ho molti disaccordi con Marine Le Pen, ma davanti a lei c’è un uomo che ha fatto entrare milioni di immigrati e che farà di peggio se sarà rieletto. Invito quindi a votare per Le Pen”.

Il Ballottaggio

Il ballottaggio si terrà domenica 24 Aprile, quando i francesi si recheranno nuovamente alle urne per eleggere il nuovo presidente, e il duello serrato sarà tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen.

Il sistema di voto in Francia per l’elezione del Presidente della Repubblica infatti è molto simile alla legge elettorale in vigore per le elezioni amministrative in Italia.