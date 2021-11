La pandemia di Covid-19 continua a tenere sotto scacco il mondo intero. In queste ultime settimane i numeri stanno aumentando di molte unità anche in Europa, come ad esempio sta avvenendo in Germania, in Austria e in altri Paesi. E il coronavirus Sars-CoV-2 continua a mutare: è di queste ore, infatti, la notizia che in Francia, e precisamente in Bretagna, a Bennalec, è stata individuata una nuova variante della Covid-19. Si tratterebbe, secondo quanto riferiscono le autorità, di una variante “molto diversa” da quelle fino ad adesso conosciute.

La notizia è riportata dal quotidiano La Telegramme, il quale indica che nella cittadina di Bennalec sono stati già individuati 24 casi. Si tratta di 18 studenti e 6 adulti. Il focolaio sarebbe nato nella scuola Mona Ozuf, i primi casi sono stati riscontrati a partire dal 15 ottobre. Per identificare questa variante ci è voluto molto tempo, proprio perchè quest’ultima risulta molto diversa dalle altre.

Un comune di 5.600 abitanti

Bennalec è una cittadina di 5.600 abitanti, quindi i numeri registrati sono molto importanti. Al momento però non è dato sapere quanto sia pericolosa questa variante, e se sia resistente ai vaccini attualmente in circolazione. Già negli scorsi giorni il Governo francese aveva informato la popolazione di come i contagi stessero aumentando.

“La quinta ondata è iniziata in Europa, non abbiamo chiuso con la pandemia” – così ha detto il presidente Emmanuel Macron parlando alla nazione negli scorsi giorni. Macron ha anche escluso un allentamento delle restrizioni in tempi brevi, che potrà avvenire soltanto quando tutta la popolazione non sarà immunizzata contro il Covid-19.

In Francia resta obbligatorio utilizzare la mascherina per utilizzare i trasporti pubblici e per accedere ad alcune attività. Dall’inizio di dicembre il Paese comincerà a somministrare la terza dose di vaccino anti Covid alle persone over 50. In Italia la situazione resta tutto sommato tranquilla, ma i casi stanno cominciando ad aumentare anche da noi.