Ascolta questo articolo

La Francia sta lavorando da diversi mesi per cercare di ridurre il numero di gravidanze indesiderate tra i giovani, attuando una serie di politiche improntate sulla prevenzione e destinate alle persone sotto i 25 anni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato giovedì che i preservativi saranno messi a disposizione gratuitamente nelle farmacie per i giovani sotto i 25 anni.

Nel paese i condom erano già rimborsati dal sistema sanitario nazionale se prescritti da un medico o da un’ostetrica, una misura destinata a combattere la diffusione dell’Aids e di altre malattie sessualmente trasmissibili. La nuova misura non necessita di prescrizione medica, e punta a ridurre sia le malattie che le gravidanze indesiderate tra i giovani.

“È una piccola rivoluzione per la contraccezione“, ha detto Macron, annunciando la notizia durante un dibattito su giovani e salute presso Fontaine-le-Comte, un sobborgo di Poitiers nella Francia occidentale. Inizialmente il Presidente francese aveva annunciato che la misura sarebbe stata rivolta ai giovani tra i 18 ed i 25 anni, ma venerdì ha pubblicato su Twitter un video da Alicante, dove si trova per il vertice dei Paesi dell’Europa mediterranea, nel quale ha annunciato che sarà estesa anche ai minori di 18 anni.

La notizia arriva dopo che il governo ha iniziato ad offrire, a partire dallo scorso anno, metodi di contraccezione gratuiti per tutte le donne sotto i 25 anni, ampliando un programma già rivolto ai minori di 18 anni, per garantire che le giovani donne non smettano di prendere la contraccezione perché non possono permetterselo.

Macron si è anche espresso in generale in merito all’educazione sessuale che viene fornita all’interno delle scuole del paese. “Su questo argomento non siamo molto bravi. La realtà è molto diversa dalla teoria, è un’area in cui dobbiamo istruire molto meglio i nostri insegnanti“, ha affermato il presidente francese.