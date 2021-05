In tutto il mondo non si parla ormai d’altro, se non della tragedia che nella giornata di ieri ha sconvolto il nostro Paese, ovvero il crollo di una cabina sulla funivia che collega il lago di Stresa al Mottarone, in provincia di Verbania. Anche i colleghi di altre testate giornalistiche francesi, ad esempio, hanno riportato la notizia con sgomento. Alcuni cittadini d’Oltralpe, però, non si sa per quale ragione, hanno cominciato a fare battute, ad ironizzare e insultare il nostro Paese, nonché le vittime della strage.

“Dio è felice quando gli italiani muoiono” – così recitava il commento apparso su una pagina Twitter e scritto da un utente. Parole pesanti, che hanno tremendamente offeso il nostro Paese, e che non è escluso in queste ore passino nelle mani dell’autorità giudiziaria francese, al fine di colpire i responsabili. “Caduta la funivia a Stresa: una giusta punizione del karma dopo il cocainagate dei Maneskin all’Eurovision” – così scrive un altro utente.

Gli italiani hanno risposto agli insulti

Gli insulti dei francesi sono arrivati tra l’altro in ore davvero particolari, quando era ancora viva la polemica scatenata proprio da una testata giornalistica d’Oltralpe riguardo il presunto uso di cocaina che il frontman dei Maneskin, Damiano David, avrebbe fatto durante l’Eurovision Song Contest, che ha visto piazzarsi seconda in classifica la francese Barbara Pravi.

“Mi dispiace così tanto. Quelle persone non rappresentano la Francia. Sono felice per la vittoria dell’Italia quest’anno e spero di poter viaggiare lì per sostenere la Francia (o forse un altro Paese, chi lo sa ahah). Non hai rubato la tua vittoria, te lo sei meritato. Forza Italia” – questo è invece il commento di un ragazzo che è apparso sempre su Twitter.

Gli italiani hanno risposto agli odiosi commenti dei francesi, a volte anche abbassandosi al loro livello. E così la polemica è andata avanti per ore, e per certi versi ancora continua. Intanto l’Italia piange 14 vittime innocenti e tutto il Paese è sconvolto per la terribile tragedia avvenuta in provincia di Verbania.