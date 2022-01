Quella che arriva dalla Francia è una notizia che sta facendo discutere, e che in queste ore sta trovando ampio spazio all’interno della frangia dei no-vax. Infatti un imprenditore francese, Olivier Arias, è pronto ad assumere già nel corso del 2022 soltanto persone non vaccinate contro il coronavirus Sars-CoV-2. L’uomo, fondatore della società di consulenza fiscale e finanziaria, “Arias Patrimoine”, ritiene che i non vaccinati siano in sostanza persone più intelligenti.

“Preferisco assumere non vaccinati già nel 2022. Sono stato abbastanza sciocco da credere nelle sciocchezze del governo, ora lo so e sto cercando persone intelligenti per la mia attività” – così ha scritto su Twitter l’imprenditore, che non ha quindi intenzione di piegarsi alle regole stabilite dal Governo francese per contrastare la pandemia. Per Arias assumere un non vaccinato è una scelta sicura, perchè queste persone rimangono rette nei loro valori.

Ideologia pericolosa

“Non stigmatizzeremo mai un essere umano! Trasferire attività è complicato e il coinvolgimento dei non vaccinati è un valore aggiunto!” – così ha continuato poi Arias sul suo post. L’imprenditore si è detto stanco delle bugie che l’Esecutivo francese avrebbe detto in questi due anni circa la pandemia e le continue vaccinazioni.

“Quando è lo Stato a dare le controindicazioni ai medici è perché la posta in gioco non è la vostra salute. Stop alle trasmissioni di propaganda” – questo è il monito che poi ha lanciato l’imprenditore dal suo profilo Twitter. Le sue parole faranno sicuramente discutere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Nel momento in cui scriviamo il post di Arias ha ottenuto 3.650 Retweet e 7.014 “Mi Piace”. Un post virale che però non piacerà alle autorità sanitarie, le quali continuano a sensibilizzare la popolazione sull’utilità di vaccinarsi contro il Covid-19, la malattia che da due anni a questa parte ha sconvolto le nostre vite.