Nonostante i continui avvertimenti di non usare i dispositivi elettronici, come i cellulari quando si entra in vasca, le persone continuano imperterrite a usarli, rischiando anche la vita. Una giovane di 25 anni incinta ha perso la vita mentre era in bagno dove il suo smartphone le è caduto nella vasca. Ad avvertire i soccorsi e accorgersi di quanto accaduto la sua compagna, ma ogni tentativo è stato vano.

La tragedia è avvenuta a Menestreau nella Nièvre in Francia nella giornata di domenica 10 aprile, quando la 25enne, incinta è rimasta fulminata nella sua vasca da bagno, forse a causa di un corto circuito dovuto al suo smartphone che le è caduto. Il fatto è stato confermato e riportato dal Journal du centre e anche dalla stessa polizia su Le Figaro.

Proprio la sua compagna, tornata a casa intorno alle 22,30, subito dopo essere andata a votare per le elezioni presidenziali, si è resa conto di quanto successo e della morte della giovane avvenuta. La compagna ha immediatamente contattato tutti i mezzi a disposizione, compreso i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso, ma purtroppo, tutto è stato vano.

In base alle indagini che si stanno effettuando, sembra che la donna si stesse lavando con il cellulare in carica che, cadendo in modo accidentale, è finito nella vasca. Il capitano della gendarmeria francese ha detto che casi del genere sono molto rari, ma non impossibili. infatti, in base a dei dati raccolti dall’Osservatorio nazionale per la sicurezza elettrica (ONSE), ogni anno si registrano 40 decessi per elettrocuzione e 3000 elettrificazioni.

Lo scorso dicembre, sempre in Francia, è morta una 13enne per lo stesso motivo. L’ONSE invita tutti quanti a caricare i propri dispositivi tecnologici in zone non umide ed evitare di usarli in bagno, quando si fa la doccia o il bagno, anche se si tratta di cellulari impermeabili.