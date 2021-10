Francia: green pass obbligatorio anche per adolescenti 12-17enni

Nonostante un calo del numero dei contagi e dei pazienti ricoverati per covid-19, la Francia decide di non abbassare la guardia davanti alla pandemia di coronavirus e impone che anche i giovani dai 12 ai 17 anni debbano munirsi del green pass per poter accedere a una moltitudine di luoghi e attività. Diventati parte integrante dell’app francese “TousAntiCovid”, istituita per il monitoraggio dei contatti con persone positive, gli adolescenti dovranno esibire un pass sanitario all’ingresso di bar, ristoranti, discoteche, parchi divertimento, zoo, festival, centri sportivi, musei, cinema, trasporti a lunga percorrenza e piscine.

Gli adulti erano già stati costretti a farlo, da due mesi orsono. Come le persone anziane, i bambini dovranno presentare periodicamente questo documento sotto forma di codice QR, attestante l’avvenunta vaccinazione contro il covid-19, o l’esecuzione di un test con responso negativo o l’aver già contratto la malattia e, pertanto, presumibilmente la loro immunità.

La decisione arriva nel momento in cui più di 7 adolescenti su 10 hanno ricevuto almeno una dose del vaccino covid-19 e quasi il 64% di loro ha in programma di completare il ciclo vaccinale. Tuttavia, dopo un ottimo inizio, la vaccinazione adolescenziale sta rallentando; per questo e per il rischio di una ripresa dell’epidemia, l’uso del codice QR potrebbe essere mantenuto per diversi mesi in avanti, ha affermato mercoledì il portavoce del governo.

Il governo di Emmanuel Macron cerca di essere cauto, sembra essere consapevole che la questione dei controlli su bambini e adolescenti è una questione delicata per la società. Per questo dall’inizio dell’anno ha lanciato una campagna vaccinale nelle scuole e dal mese di giugno ha autorizzato la vaccinazione dei minori tra i 12 e 17 anni con il siero della Pfizer e Moderna. A partire dai 16 anni anni non viene richiesto il permesso dei genitori.

Secondo le previsioni, l’obbligo del lasciapassare sanitario avrebbe dovuto decadere il 15 novembre, ma il disegno di legge del governo per combattere l’epidemia prevede di estendere lo strumento “fino all’estate” del 2022, ha affermato Gabriel Attal, portavoce del Palazzo dell’Eliseo, al termine di una riunione del Consiglio dei ministri.