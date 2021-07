Sta provocando una accesa discussione all’interno dell’opinione pubblica francese la morte improvvisa di Maxime Beltra, il 22enne che è deceduto lo scorso 26 luglio dopo aver ricevuto una dose del vaccino anti Covid prodotto da Pfizer. Il padre della vittima ha riferito che il figlio ha ricevuto il siero contro il coronavirus nel pomeriggio, poi intorno alle ore 23:00 si è sentito male. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma per lui non vi è stato nulla da fare. Il dramma è avvenuto a Montpeiller.

Il responsabile del centro di farmacosorveglianza della città francese, il professor Jean-Luc Faillie, ha spiegato che è in corso un’indagine e che un fascicolo è stato inviato all’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (ANSM), la quale provvederà ad effettuare tutti gli accertamenti del caso, questo vista anche l’eco mediatica che ha assunto la vicenda. Secondo le autorità sanitarie, Beltra soffriva di una allergia alimentare, e “probabilmente c’è stata un’esposizione a un allergene che si è verificata dopo la vaccinazione”, così spiega Faillie. Il dramma ha sconvolto la Francia.

L’inchiesta aperta nelle scorse ore

La Procura locale vuole comunque vederci chiaro, per cui ha aperto una inchiesta per verificare le cause della morte del giovane. Le autorità sanitarie d’Oltralpe, fanno sapere che gli effetti avversi della vaccinazione, come lo shock anafilattico, si verificano entro pochi minuti dall’iniezione. Il 22enne pare godesse di buona salute.

Il decesso del giovane, comunque, per il momento non è correlabile alla vaccinazione contro il coronavirus. Gli effetti collaterali causati dai vaccini anti Covid, come quello di Pfizer appunto, sono ampiamente conosciuti, anche perchè i sieri sono stati testati prima di essere messi in commercio. Dall’inizio della campagna di vaccinazione, in Francia sono stati registrati 247 presunti casi di reazione allergica al vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2.

Quasi 40 milioni di persone, in tutto il Paese, hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Sicuramente nei prossimi giorni si potranno avere ulteriori dati che diranno se Beltra è morto a causa del vaccino o per altre complicazioni. Questa seconda ipotesi sembra la più probabile. Resta comunque lo strazio di amici e famigliari.