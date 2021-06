Un assurdo episodio si è verificato in Francia, precisamente nel dipartimento della Drome, dove oggi si è recato il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Il capo dell’Eliseo, in questi giorni, sta effettuando un “tour de France dei territori”, visitando numerose zone del Paese. Quest’oggi una piccola folla si è rivolta verso il Presidente, in quanto volevano salutarlo. Macron, senza esitare, si è avvicinato per i saluti di rito, ma all’improvviso un uomo ha cominciato ad urlare uno slogan monarchico.

Poi ha alzato la mano e improvvisamente ha dato un sonoro schiaffo in faccia al Presidente. Macron si è subito allontanato insieme al suo staff, mentre la Polizia ha subito identificato l’aggressore, che è stato arrestato insieme ad un’altra persona. Il soggetto gridava “Montjoie! Saint-Denis!”, uno slogan utilizzato in battaglia dai Capetingi, seguaci di Ugo Capeto, della terza dinastia dei re franchi. L’uomo che ha tirato il ceffone a Macron ha aggiunto poi “a bas la Macronie”, ovvero “abbasso il Macronismo”.

Jean Castex: “Appello a un risveglio repubblicano”

“Lancio un appello a un risveglio repubblicano, ci riguarda tutti, ne va delle basi della nostra democrazia” – così ha dichiarato il Premier francese, Jean Castex, che si dice indignato per quanto accaduto al Presidente. L’Eliseo ha confermato l’accaduto. Emmanuel Macron non ha subito conseguenze fisiche dopo quanto gli è successo.

L’accaduto ha provocato una serie di reazioni nel mondo della politica francese, e anche Jean-Luc Melenchon, recentemente coinvolto in una polemica circa le prossime elezioni presidenziali del 2022, ha mostrato solidarietà nei confronti di Macron affermando che i violenti passano all’azione quanto meno si crede.

Melenchon proprio ieri aveva evocato possibili disordini nella settimana che precederà le elezioni presidenziali del 2022. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Francia quest’oggi. Anche da altri leader politici esteri è giunta la vicinanza ad Emmanuel Macron.