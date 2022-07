Francia: dopo dita, naso e labbra, l’uomo che vuole diventare un "alieno nero" si farà amputare anche una gamba

Ascolta questo articolo

Un 33enne appassionato dell’arte della “body modification” ha annunciato che vuole farsi amputare una gamba, al fine di raggiungere l’aspetto desiderato e diventare una sorta di “alieno nero”. Il francese Anthony Loffredo ha già ricoperto il suo intero corpo di tatuaggi, e non è nuovo alla rimozione di parti del corpo.

Loffredo infatti si è fatto già amputare due dita della mano, in modo da rendere l’arto più simile possibile ad una chela. Inoltre il 33enne si è fatto rimuovere il naso, le orecchie e parte del labbro superiore, con lo scopo di raggiungere un aspetto il più possibile “alieno“. L’uomo ha anche ricoperto tutto il suo corpo, palle degli occhi incluse, di tatuaggi neri.

La drammatica trasformazione fisica dell’uomo francese è documentata su Instagram, dove sono 1.2 milioni gli utenti che lo seguono nel suo profilo, che ha l’handle “the_black_alien_project“. Nonostante si sia sottoposto già ad innumerevoli interventi chirurgici, l’uomo scrive nel profilo Instagram di essere al 44% nella sua trasformazione.

Loffredo ha ora annunciato la sua intenzione di farsi amputare la gamba fino al ginocchio, ma prima di sottoporsi al drastico intervento, vuole concentrarsi sul volto. “La mia prossima modifica sarà nella mia faccia“, ha commentato il 33enne, che lo scorso anno viaggiò fino al Messico per trovare un medico disposto ad amputare due dita nella mano sinistra. Prossimamente, ha svelato, farà rimuovere due dita anche alla mano destra, per avere due “chele” coordinate.

Per rimuovere il naso si sarebbe fatto operare in Spagna, dato che la procedura è illegale in Francia. Oltre ai piercing e ai tatuaggi, le modifiche al corpo che possano provocare lesioni sono illegali in molti paesi europei. Per questo Loffredo non ha mai specificato dove, quando e da chi si sia fatto rimuovere il naso ed il labbro. Tra le procedure alle quali si è sottoposto in passato, il taglio della lingua in due e l’aggiunta di numerosi innesti sotto la pelle in varie parti del corpo, come la testa, gli zigomi e le braccia.