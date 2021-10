Una donna di 83 anni, Anne Durand de Saint-André, è stata ospitata in una casa di riposo di La Rochelle, sulla costa atlantica della Francia. Nell’autunno 2020 ha dovuto lasciare la sua abitazione perché allagata per un guasto alle tubature.

Anne ha dovuto lasciare la struttura di La Rochelle mal sopportando la separazione dal suo Paul, di quasi dieci anni più giovane, anche lui ospite della casa di riposo. Ha fatto un ultimo disperato tentativo di rimanere nella struttura contattando il giornale Sud Ouest ma senza esito. Quindi a luglio Anne si è trasferita in un altro residence per anziani, ma in preda alla disperazione si è tolta la vita utilizzando un sacchetto di plastica; i suoi familiari hanno rinvenuto accanto al corpo decine di lettere in cui racconta l’amore per Paul.

Le sue parole nei confronti dell’amato: “È nato un grande amore. Ci amiamo alla follia. Non sono mai stata così innamorata, è dolce, adorabile. Passiamo ore ad abbracciarci”. Anne Durand de Saint-André era un’ artista e libraia, aveva un carattere molto determinato, teneva tantissimo alla sua indipendenza, poco incline al rispetto degli orari e delle altre regole della vita in comune, aveva avuto difficoltà ad adattarsi alla vita in ospizio fino a quando ha conosciuto Paul.

Il soggiorno di Anne nella struttura era temporaneo vista la situazione di emergenza e il guasto a casa, ma dopo qualche mese i dirigenti dell’Ehpad le hanno detto di trovare un’altra collocazione. La figlia di Paul aveva ritenuto sconveniente quella relazione, sostenendo che Anne era invadente, possessiva, onnipresente nella vita del padre, tanto che lui stesso aveva chiesto di non vederla più.

Invece i figli di Anne sostengono che Paul non ha mai smesso di amarla ed incolpano gli altri di averlo allontanato da lei. La disperazione di Paul alla notizia della morte di Anne dimostra che anche lui teneva tanto a lei.