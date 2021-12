Sabato 29 novembre 2021, due adolescenti sono state colpite da una scarica elettrica fortissima proveniente da un cellulare appoggiato a caricare sul bordo della vasca da bagno.

Il bilancio del drammatico incidente domestico, avvenuto a Macon in Saona e Loira, un dipartimento francese della regione Borgogna-Franca Contea e stato di un decesso e un ferito.

L’accaduto

Mentre una delle due adolescenti è stata dimessa martedi dall’ospedale cittadino, Celestine, 13 anni, ricoverata d’urgenza a Lione, non ce l’ha fatta. Gli agenti della polizia della scquadra anti-crimine hanno cercato di rianimare la ragazza in arresto cardio-respiratorio. Lavittima in seguito è stata trasferita in stato di morte cerebrale all’ospedale Bron del centro ospedaliero universitario di Lione.

Mentre l’amica della vittima è stata portata in ospedale sotto choc, gli eventi esatti sono ancora oggetto di indagine. Nel frattempo la madre della ragazza ha rivolto un appello ad altri adolescenti e ai loro genitori sul quotidiano locale Le Parisienne, dichiarando: “Quanto accaduto a mia figlia Celestine deve essere un avvertimento per gli altri adolescenti”. Infatti l’uso eccessivo degli smartphone può avere conseguenze spiacevoli e tremende. Sebbene sconvolta, la mamma di Celestine, ha voluto lanciare una testimonianza importante: “Dobbiamo proprio insistere: niente telefoni nelle vasche da bagno perchè può finire in modo cosi’ drammatico”.

Gli ultimi dati

Secondo i risultati di un sondaggio dell’Istituto BWA per il produttore di telefoni Wico, quasoi tutti gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, esattamente l’89% di loro, considerano il proprio smartphone uno strumento essenziale per mantenere le relazioni amichevoli. Il 28% ammette di rispondere sistematicamente ai propri messaggi giorno e notte.

Secondo l‘Osservatorio Nazionale della sicurezza elettrica, ogni anno in Francia si registrano 40 decessi per folgorazione e circa 3000 elettrificazioni (scosse elettriche senza conseguenze mortali). In un’ottica di prevenzione, la Direzione generale per la concorrenza, i consumi e il controllo delle frodi, ha raccomandato di caricare i dispositivi elettronici all’esterno di ambienti umidi e di non utilizzare un dispositivo elettrico collegato nella vasca da bagno o nella doccia alla rete, compresi i dispositivi impermeabili.