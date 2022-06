Forte scossa di terremoto registrata poco fa: gente in strada

Ascolta questo articolo

Ancora una volta la terra ha tremato, creando grande apprensione e terrore nella popolazione. Tra gli eventi naturali più distruttivi possiamo annoverare certamente il terremoto, che può mostrare nei casi più gravi una potenza distruttiva senza eguali. A generarli è lo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo, che può generare una vibrazione di differente entità in superficie.

In questo caso la scossa è stata piuttosto intensa, tanto da essere ben avvertita dalla popolazione. I sismologi hanno registrato una potenza superiore al quarto grado, con un ipocentro molto superficiale e quindi particolarmente violento. In tutta l’area coinvolta c’è stato un boom di segnalazioni: ecco dove è accaduto.

L’accaduto

Una forte scossa di terremoto ha colpito poche ore fa l’Isola di Creta ed è stata avvertita in buona parte del Mediterraneo, compresa l’Italia. La terra ha tremato intorno alle ore 12.00 di oggi, il sismografo ha segnalato una potenza superiore al quarto grado della scala Richter. A renderla particolarmente violenta anche un ipocentro molto poco profondo, ad appena 2km, e quindi più avvertibile in superficie.

Oltre al grande spavento non sono stati segnalati danni particolari. La zona coinvolta dalla calamità è nota per essere ad alta sismicità, perciò non è nuova ad episodi del genere. Anche l’Italia si trova spesso a dover fare i conti con i terremoti soprattutto nelle regioni centrali, dove, negli ultimi decenni, queste calamità naturali hanno seminato morte e distruzione.

Nelle ultime 24 ore, anche la Turchia ha segnalato un terremoto di pari intensità nella zona occidentale, avvertito anche ad Istambul e Izmir. Per fortuna anche in questo caso non si sono registrati danni a cose o persone. Purtroppo si tratta di eventi molto difficilmente prevedibili, perciò tutto ciò che si può fare è tentare di limitare i danni con misure di sicurezza efficaci e costruendo abitazioni anti-sismiche.