Forte scossa di terremoto 6.1, il primo bilancio delle vittime è drammatico

Spesso in qualche zona del mondo si verificano degli eventi meteo estremi, che provocano ansia nella popolazione del posto in cui questi eventi avvengono. La stessa cosa vale per i terremoti, che, al contrario di un violento fenomeno meteo, non sono assolutamente prevedibili. I terremoti colpiscono in maniera improvvisa, la loro durata può variare da pochi minuti a pochissimi secondi. Un lasso di tempo molto breve, che però può provocare morte e distruzione in aree piuttosto vaste delle nazioni.

I terremoti si originano soprattutto in punti particolari della Terra, nelle cosiddette zone di faglia, punti della crosta terrestre in cui i continenti vengono in contatto tra loro. Una delle aree più attive per quanto riguarda i terremoti è ad esempio l’area del Pacifico, dove ci sono anche numerosi vulcani sottomarini. Anche il nostro Paese non è esente da questi eventi, trovandosi proprio tra la placca africana e quella europea. Ma nel mondo in queste ore un sisma ha provocato purtroppo morte e distruzione, vediamo che cosa è accaduto.

Scossa violentissima, 900 morti

Secondo quanto riferiscono i media internazionali una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 Richter ha colpito nella serata del 23 giugno l’Afghanistan, in particolare la parte sud est del Paese, al confine con il Pakistan. Purtroppo il primo bilancio pare gravissimo, i soccorsi sono giunti subito sul posto.

La notizia del sisma è stata anche confermata dall‘Istituto geofisico statunitense (Usgs), il quale ha dichiarato come la scossa abbia avuto origine, quindi epicentro, a 44 km a sudovest di Khost, a sud di Kabul, la capitale del Paese. L’epicentro è stato individuato a una profondità di circa 51 chilometri.

Al momento si contano circa 900 morti e oltre 600 feriti, ma il bilancio sembra destinato ad aumentare con il passare delle ore. A quanto sembra i distretti più colpiti sono quelli di Barmala, Ziruk, Naka e Gayan tutti situati nella provincia di Paktika. Il terremoto sarebbe stato avvertito anche in India.