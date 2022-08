Forte scossa di terremoto 4.4 registrata poco fa: gente in strada

Ascolta questo articolo

Spesso in qualche zona del mondo si verificano degli eventi meteo estremi, che provocano ansia nella popolazione del posto in cui questi eventi avvengono. La stessa cosa vale per i terremoti, che, al contrario di un violento fenomeno meteo, non sono assolutamente prevedibili. I terremoti colpiscono in maniera improvvisa, la loro durata può variare da pochi minuti a pochissimi secondi. Un lasso di tempo molto breve, che però può provocare morte e distruzione in aree piuttosto vaste delle nazioni.

I terremoti si originano soprattutto in punti particolari della Terra, nelle cosiddette zone di faglia, punti della crosta terrestre in cui i continenti vengono in contatto tra loro. Una delle aree più attive per quanto riguarda i terremoti è ad esempio l’area del Pacifico, dove ci sono anche numerosi vulcani sottomarini. Anche il nostro Paese non è esente da questi eventi, trovandosi proprio tra la placca africana e quella europea. In queste ore la terra è tornata a tremare in una zona già colpita da violenti sismi.

Violento terremoto nel Mediterraneo

Come si sa neanche il bacino del Mediterraneo è esente dai terremoti, e bisogna ricordare a tal proposito che il nostro Paese si trova in una zona altamente sismica. Nel corso della storia il Mediterraneo è stato colpito da violentissimi sismi che ne hanno a volte anche cambiato la geografica, come accaduto in antichità, quando l’isola di Santorini fu devastata da un violento tsunami provocato da un sisma.

Il Mediterraneo vanta anche alcuni tra i vulcani sottomarini più pericolosi del mondo, come ad esempio il Marsili, che si trova nel Tirreno, proprio a pochissimi chilometri dalle coste italiane. In queste ore un violento terremoto si è verificato nel territorio compreso tra Grecia e Turchia.

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, dopo una prima scossa avvenuta nel Distretto di Kumluca, nella provincia di Adalia, in queste ore un’altra forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 sulla scala Richter è stata registrata nella zona di Creta ed avvertita intensamente per almeno 200 km dall’epicentro. La gente è scesa in strada in preda al panico, ma per il momento non si hanno notizie di danni a cose e persone. Gli esperti hanno annunciato che la terra sta continuando a tremare ad intervalli regolari in tutta l’area, nelle prossime ore seguiranno sicuramente aggiornamenti.