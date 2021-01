Forte boato squarcia il pomeriggio di Madrid: salta in aria un palazzo in Calle de Toledo

Si sono vissuti attimi di terrore nel pomeriggio di oggi 20 gennaio a Madrid, dove nel pieno centro della città, precisamente in Calle de Toledo, è saltato in aria un palazzo di sette piani: almeno tre di questi sarebbero crollati (altre fonti parlano di cinque piani crollati). Al momento non si conoscono le precise cause della deflagrazione, ma da quanto si apprende l’esplosione è stata talmente violenta da distruggere l’intero immobile. Del palazzo è rimasto solo lo scheletro, così come testimoniano le immagini che stanno circolando in Rete e sui vari media spagnoli. Non ci sarebbero, almeno per ora, morti o feriti. Nei pressi dell’edificio esploso c’è anche una casa di riposo, che a quanto pare non ha subito danni.

Il direttore della struttura ha fatto sapere che tutti gli ospiti della Rsa stanno bene, e nessuno si è fatto male o è rimasto ferito. Il boato ha distrutto anche alcune finestre dell’hotel Ganivet, che si trova praticamente a pochi metri dal palazzo. L’ipotesi più probabile, secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, è che a provocare la deflagrazione sia stata una fuga di gas. Sul posto si sono recate immediatamente nove squadre dei Vigili del Fuoco di Madrid.

Detriti finiti in strada

La zona in cui è avvenuto l’incidente si trova nel pieno centro della capitale iberica. Lì vicino si trova anche la Iglesia de Paloma, molto frequentata dalla gente del posto. Le autorità locali hanno evacuato tutti i residenti della zona, chiedendo di allontanarsi quanto più possibile dal luogo dell’esplosione. Erano le 15:00 del pomeriggio e tutto sembra normale a Madrid. Ad un tratto il boato proveniente dal palazzo ha squarciato la tranquillità del pomeriggio madrileno.

Anche gli ospiti dell’hotel Ganivet sono stati evacuati e portati altrove, così come gli ospiti della casa di riposo. Non è chiaro se il palazzo fosse abitato oppure no, ma su questi particolari si conosceranno ulteriori particolari nelle prossime ore. Due testimoni hanno rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia Reuters, affermando di aver sentito una grossa esplosione. Le forze dell’ordine e i pompieri stanno lavorando alacremente per poter cercare di capire quanto accaduto.

Il fumo e la polvere proveniente dall’edificio hanno invaso la strada in pochissimi secondi, coprendo l’asfalto di detriti. Sotto all’edificio vi erano anche parcheggiati dei veicoli e non è escluso che qualcuno di questi siano stato danneggiato dai pezzi del palazzo che si sono staccati cadendo in strada. Un pomeriggio di paura, quindi, che rimarrà scolpito nelle menti dei madrileni piuttosto a lungo. Sul caso si attendono ulteriori informazioni.