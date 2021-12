Una storia terribile, che ha sconvolto la Francia e il web, quella avente per protagonista il 33enne Anthony Loffredo, appassionato di extraterrestri e di chirurgia plastica che. nel tentativo di somigliare sempre più ad un alieno nero, si è fatto amputare due dita della mano, per renderla il più simile possibile a quella di un artiglio.

L’uomo, che sul suo profilo Instagram, conta quasi 800mila follower che seguono passo per passo la sua trasformazione, ha ricevuto commenti molto forti. In alcuni è scritto: “Mostri scarso rispetto nei confronti di chi ha perso le dita perché vittima di incidenti”, “Te ne pentirai al 100%”.

I vari interventi per assomigliare a un ufo

Il ragazzo si sottopone a interventi chirurgici da circa 10 anni per assomigliare ad un alieno nero. L’ultima operazione a cui si è sottoposto Anthony Loffredo ha portato all’amputazione dell’anulare e del mignolo della mano sinistra. Questa è solo l’ultima di una serie di follie. L’uomo si è fatto dividere la lingua in due, come quella biforcuta di un rettile, inserire vari innesti sottocutanei, si è fatto rimuovere labbra, orecchie e parte del naso, oltre ai suoi innumerevoli piercing e ai tatuaggi, compresi quelli sui suoi bulbi oculari che sono davvero pericolosissimi.

Sono inquietanti gli impianti sul viso per dare alla sua pelle una consistenza più ruvida, così come le protrusioni sulla fronte e sugli zigomi per simulare un rettile.Ma questo, per lui, è ancora troppo poco,tanto da annunciare che si sta preparando a rimuovere anche 2 dita della mano destra in modo da poter avere artigli corrispondenti. Su Instagram ha scritto: “Dall’altra parte del mondo per continuare il mio progetto, la procedura sta andando bene, un altro sogno che si è appena avverato. Grazie per aver fatto il tuo ottimo lavoro, grazie Messico dal mio cuore. 34% di carico”.

Il sogno di Loffredo è quello di rimuovere completamente la sua pelle e sostituirla con del metallo, mentre le prossime parti che vuole rimuovere o modificare sono le braccia, le gambe e le dita, insieme alla parte posteriore della sua testa. Alcuni utenti hanno definito il 33enne francese completamente inquietante, mentre altri acclamano la sua passione e il suo modo di essere e rivendicano la sua libertà di fare ciò che vuole con il suo corpo.Condividendo online le foto del suo ultimo intervento, Anthony Loffredo ha mostrato il suo “artiglio” e la cicatrice ottenuta per realizzare il suo sogno, corredando gli scatti con la seguente didascalia:“Sto sviluppando la mia pace interiore“.