Florida, USA: solidarietà per George Floyd, agenti di polizia in ginocchio insieme ai cittadini

Pochi giorni fa il mondo è stato scosso da una notizia terribile, proveniente dagli Stati Uniti. Un uomo afroamericano, George Floyd, di 46 anni, è stato ucciso da un agente di polizia, Derek Chauvin, a Minneapolis, nello stato del Minnesota. L’uomo è stato ammanettato a terra con la faccia sull’asfalto mentre l’agente pressava il suo collo con il ginocchio, impedendogli la respirazione. Le immagini e il video dell’uccisione, immortalate da persone presenti sul luogo dell’accaduto, hanno fatto il giro del mondo destando rabbia e sgomento.

Tutt’oggi si sta ancora parlando del caso, che ha coinvolto i cittadini americani in rivolte e manifestazioni. Molti vip, tra cui la cantante Madonna, hanno pubblicato sui social il loro sdegno di fronte a questa terribile vicenda.

Da tante parti arrivano testimonianze visive di agenti che tentano di ascoltare le ragioni dei manifestanti, oppure di stemperare le tensioni di questi giorni. Sono state molte le manifestazioni in segno di solidarietà nei confronti del ragazzo ucciso dall’agente.

Particolarmente simbolica ed emozionante è stata la dimostrazione della polizia di Coral Glabbes in Florida, che ha pregato, in ginocchio, insieme ai manifestanti in memoria di George Floyd. Una scena simile è stata immortalata anche in Missouri, dove alcuni agenti locali hanno partecipato al ricordo di Floyd insieme ai cittadini.

Lo sceriffo Swanson, della contea di Genesee in Michigan, si è messo a disposizione delle persone: “L’unico motivo per cui siamo qui è per assicurarci che la vostra voce venga ascoltata. Facciamola diventare una parata, non una protesta”.

A Louisville, si è verificato un gesto davvero emozionante quando una donna afroamericana ha chiesto ad un agente di polizia se poteva abbracciarlo: lui ha acconsentito. I due sono rimasti abbracciati per circa un minuto.