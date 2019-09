Florida: piove cocaina dal cielo, ritrovati 15 kg

L’incuria dell’uomo genera gravi danni all’ambiente. Questa triste verità è una certezza della quale possiamo trovare riscontro ogni giorno e con la quale dobbiamo fare tristemente i conti. Quello che mai potrebbe sembrare reale è vedere piovere cocaina su una città americana. Accade in Florida. Dove 15 chili di cocaina si sono riversati dal cielo generando il panico.

A causa dell’uragano Dorian che ha recentemente colpito le Bahamas. L’uragano Dorian è stato un potente e distruttivo uragano che durante il mese di settembre ha causato danni significativi negli Stati Uniti. La notizia più strana legata a questo uragano è probabilmente quella che lo vede traghettatore di circa 15 chili di cocaina del valore complessivo di 300 mila dollari. Sulle spiagge di Cocoa Beach i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno recuperato la sostanza stupefacente nascosta all’interno di una borsa.

A portare la cocaina fino a riva sono state le onde. La polizia sta valutando la possibilità che nei prossimi giorni vengono a galla altre borse contenenti cocaina. Il portavoce del Dipartimento di Polizia di Cocoa Beach non si sente di sottovalutare la situazione. Secondo il portavoce sarebbe possibile recuperare altre borse contenenti la sostanza.

La polizia ha provveduto ad avvertire i bagnanti del pericolo. È stato raccomandato a quest’ultimi di non toccare borse trovate in mare, soprattutto per l’illegalità e la pericolosità del contenuto. Una situazione simile è accaduta già nella zona di Paradise Beach Park. Qui, martedì, è stato recuperato un chilo di cocaina trasportato da Dorian.

Un bagnante ha trovato una borsa non ben identificata ed ha provveduto ad avvisare la polizia per porla al vaglio della sezione dei servizi antidroga. I danni provocati da questo terribile uragano non riguardano solo il trasporto delle borse contenenti cocaina, ma anche le vittime da esso provocate. Il bilancio delle stesse è salito a 30 e le previsioni future non sono rosee. La stima prevede che il bilancio delle vittime potrebbe salire a man mano che le aree ancora isolate dell’arcipelago vengono raggiunte dalle squadre di soccorso.