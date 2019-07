Florida, paura in spiaggia: fulmine colpisce un bagnante, ora in gravi condizioni

Tempo di estate, tempo di sole, di caldo e di mare, soprattutto delle belle giornate, quelle lunghe e continue giornate che si susseguono in un’incessante catena di giornate soleggiate. Questo è il clima che caratterizza soprattutto l’Italia, ma lo stesso non si può dire per quanto riguarda le condizioni metereologiche della Florida, dove la pioggia, e i rovesci temporaleschi repentini, sono sempre dietro l’angolo.

Ed è stato proprio in Florida che un fulmine ha colpito in pieno un bagnante mentre si trovava sulla spiaggia. Il capo dei vigili del fuoco del posto, Marvin Pettingill, ha riferito che l’accaduto si è consumato poco dopo le ore 12, domenica scorsa. Le condizioni metereologiche non erano delle migliori presso Clearwater Beach, e i bagnini avevano iniziato a lasciare le loro postazioni per i repentini cambiamenti del meteo.

Il rovescio temporalesco è stato quasi immediato, ed i bagnanti sono stati avvertiti dai bagnini di ritirarsi in vista del temporale ma, a quanto pare, il tempo è stato troppo breve per consentire a tutte le persone che risiedevano presso la spiaggia di mettersi in salvo. Infatti secondo quanto riportato, il fulmine che ha colpito la costa del golfo ha causato ben 8 feriti, tra cui un uomo che versa in gravi condizioni.

L’uomo infatti ha subito la maggior intensità di tensione del fulmine, provocandogli ustioni molto gravi su gran parte del corpo, ed una seria compromissione della funzionalità cardiaca. Molti bagnanti sono stati soccorsi presso il ristorante più vicino alla zona dell’accaduto, dove hanno avuto moto di ripararsi in vista del mal tempo.

Per ciò che concerne le persone ferite, sono state portate subito in ospedale, ma alcune di loro hanno rifiutato di essere soccorse, in quanto non erano soggette a ferite molto importanti. In Florida, le tempeste estive sono molto frequenti, soprattutto quelle che scatenano fulmini, anche di una certa importanza, provocando non solo disagi nella circolazione automobilistica, ma anche danni ad oggetti e soprattutto persone, come nel caso di quest’uomo completamente fulminato dalla scarica di tensione.