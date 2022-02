La maggior parte delle volte, i peggiori abusi che i bambini e i ragazzini devono sopportare, hanno luogo in famiglia con genitori che obbligano i loro figli a fare cose assurde o abusarne. Un caso del genere arriva dalla Florida dove i genitori hanno obbligato per 5 anni il figlio a vivere dentro un box. Il giovane è riuscito a scappare, denunciando la sua terribile situazione. Qui raccontiamo la sua storia.

Tracy e Timothy Ferriter, genitori di 46 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Florida dal momento che su di loro pende l’accusa di abuso aggravato sui minori. I genitori sono accusati di aver abusato per 5 anni del figlio di 14 anni obbligandolo a vivere, per tutto questo tempo, in un box.

In base a quanto riportato dall’emittente americana CBS-12, sono stati proprio i genitori a contattare la polizia affermando che il loro figlio era scomparso. Non appena la polizia è giunta a casa della famiglia e facendo le dovute indagini, hanno trovato all’interno del garage una struttura delle dimensioni di 2,5×2,5 che, per Tracy, era un piccolo ufficio.

Un box chiuso dall’esterno con un catenaccio con la luce che si accendeva soltanto dall’esterno. Appena entrati in questo box, hanno trovato alcuni libri, un lenzuolo, un secchio per bisogni e degli oggetti personali appartenuti sicuramente al figlio della coppia che veniva rinchiuso qui non appena tornava da scuola. Per 5 lunghi anni, il ragazzino ha vissuto lì dentro per 18 ore al giorno.

Il ragazzino ha raccontato la sua esperienza agli agenti ammettendo di essere scappato “perché sento che nessuno mi ama”. Avrebbe anche domandato agli stessi agenti di arrestarlo, dal momento che avrebbe preferito tornare in prigione invece di tornare a casa con i suoi genitori. Altri bambini che vivevano con la coppia sono stati affidati ai servizi sociali.

Nell’udienza che ha avuto luogo nella giornata di mercoleì 9 febbraio, il giudice ha stabilito che i genitori potranno vedere i bambini soltanto con l’autorizzazione del Florida Department of Children and Families.