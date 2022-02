Orrore in un asilo di Plantation, nella contea di Broward, nello stato della Florida. Una madre si è recata, come tutti i giorni noi genitori facciamo, a prendere la sua bimba di 2 anni, trovando la struttura completamente chiusa, con sua figlia che implorava aiuto, battendo i pugni sui vetri di una finestra e piangendo a squarciagola.

Una scena sconvolgente, che avrebbe fatto rabbrividire qualsiasi genitore. La donna, dopo un momento di comprensibile panico e senso di impotenza, ha immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine che sono riusciti a forzare una porta, liberando la bimba che, super traumatizzata, ha finalmente potuto riabbracciare la madre in breve tempo.

Il racconto della madre

Stephanie Martinez, madre della bambina, ha spiegato ai media locali che sua figlia è stata in grado di spingere una sedia fino alla porta e chiamare il suo nome. Così facendo, ha potuto vederla. La donna ha provato a contattare anche il personale dell’asilo ma invano, al punto da sfogarsi così: “Paghi per la fiducia e loro l’hanno completamente disattesa. Non ho parole, sono ancora sotto shock in questo momento”.

Intanto la struttura, in attesa di accertamenti sull’episodio increscioso, ha messo in congedo amministrativo i membri del personale coinvolti nel caso e in una dichiarazione ufficiale, come riportato da Fanpage.it, si legge: “Prendiamo sul serio tutte le preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini e seguiamo un protocollo specifico ogni volta che viene sollevato un problema”, assicurando che sarà data piena collaborazione ai servizi di protezione dell’infanzia e agli altri enti che indagano, tra cui l’ufficio dello sceriffo di Broward.

Siamo sempre stati abituati a storie di bambini dimenticati dai genitori al nido o in auto. Questo caso rappresenta, in un certo senso, il risvolto della medaglia, dato che la piccola è stata dimenticata all’interno dell’asilo dalle maestre. Nel proseguimento delle indagini in corso in queste ore, potrebbero emergere importanti novità e capire come mai si sia potuto verificare un episodio del genere.