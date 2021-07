Gli ha visti mentre avevano un rapporto intimo su una panchina della centralissima piazza della Vittoria a Empoli, per cui un passante non ha tardato a prendere il suo smartphone e girare un video, testimoniando così quando stava avvenendo. In men che non si dica le immagini sono diventate virali, per cui è finito in mano agli della Polizia di Stato della città toscana, che hanno cominciato subito le indagini. Le forze dell’ordine sono riuscite ad identificare soltanto una persona.

Per costui (o costei) le cose non si sono messe affatto bene. Nonostante farsi delle coccole non sia assolutamente reato, è diverso quando episodi del genere avvengono in un luogo pubblico, come appunto la piazza di una città. Non è infatti ammissibile avere un rapporto intimo in un posto tra l’altro frequentato anche da minori. Era giorno tra l’altro quando si sono svolti i fatti. La persona coinvolta nel video ed identificata dagli agenti dovrà ora rispondere di atti osceni in luogo pubblico.

Sanzione salatissima

Per lui c’è stata anche una salatissima sanzione amministrativa. L’altro protagonista non sarebbe stato ancora identificato per il momento, ma non si esclude che nelle prossime ore anch’egli possa essere raggiunto dagli agenti del commissariato e rispondere degli stessi reati imputati alla persona già identificata.

Ogni estate, anche a causa delle temperature roventi e delle belle giornate, ogni tanto capita che qualcuno decida di dare sfogo ai bollenti spiriti e si spinga ad avere rapporti intimi nei luoghi più disparati, come appunto per le strade, nei parchi cittadini o sulle spiagge. Se talvolta tali episodi passano inosservati, alcune volte per i protagonisti degli atti le cose di mettono male.

Nelle prossime ore potrebbero conoscersi ulteriori dettagli sulla vicenda in questione. Per motivi di privacy le generalità della persona fermata non sono state rese note. Non si sa se queste persone fossero del posto oppure abitassero altrove. Sicuramente la prossima volta sceglieranno un luogo più appartato per dare sfogo al loro amore.