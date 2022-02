A tutti noi è capitato di riparare uno dei nostri veicoli con cui ogni giorno ci muoviamo per le città. A volte si tratta di piccole cose, a volte per poter aggiustare un’auto ci vogliono molti soldi, ma spesso vale la spesa per l’impresa, come si suol dire. Non è stato così invece per Tuomas Katainen, un uomo finlandese che da qualche anno aveva acquistato una Tesla, la nota auto elettrica prodotta dalla casa di Elon Musk. Si tratta di veicoli che costano quel che costano.

Dopo un utilizzo comunque abbastanza contenuto, circa 1.500 chilometri, la vettura ha cominciato a dare problemi per cui Katainen ha cercato di capire dove fosse il problema. L’auto è una Model S del 2013. Il centro assistenza in cui Tuomas ha portato la vettura ha risposto che non si poteva fare nulla di immediato, se non cambiare l’intera batteria per un costo complessivo di 20.000 euro. La cifra, considerata da Katainen assolutamente esorbitante, lo ha portato a prendere l’amara decisione: disfarsi del veicolo.

Auto fatta saltare in aria

A questo punto Tuomas ha contattato il canale YouTube Pommijätkät, il quale è specializzato nel mostrare appunto esplosioni. Katainen ha proposto agli amministratori del canale di far esplodere la sua Tesla e di riprendere tutto, per poi appunto postare il video sul web. Detto fatto l’affare è andato in porto.

Prima di poter girare il video e far esplodere quindi la Tesal Model S, gli addetti alle operazioni hanno scelto con cura il posto in cui effettuare la delicata operazione nonchè il materiale da utilizzare. Dopo di ciò la Tesla è stata portata in loco, caricata su una pedana e fatta esplodere. In pochissimi secondi della vettura non è rimasto nulla.

In pochi giorni il video è diventato virale raggiungendo la cifra di 3 milioni di visualizzazioni. Katainen ha spiegato che dietro al gesto non ci sono intenti particolari, come dare spettacolo o altro, ma il tutto nasce proprio dalla voglia di liberarsi di quella vettura che per lui aveva ormai costi esorbitanti. La Tesla in questione ha smesso di funzionare correttamente dopo 8 anni, esattamente il periodo di garanzia concesso dalla casa madre che copre gratuitamente le spese di riparazione entro i 240.000 chilometri.