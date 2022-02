Fine dei giochi olimpici di Pechino, trionfano le atlete azzurre

Sofia Goggia la stella azzurra ha ottenuto l’argento alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, nella discesa libera,dopo il bruttissimo incidente a Cortina, e con un urlo di gioia ha dimostrato che ogni cosa è possibile se la desidera fino in fondo, in lungo post su twitter si emoziona per la sua partecipazione.

Le medaglie vinte in totale sono 17, non si può definire un record personale ma una grande prova di coraggio da parte dei nostri ATLETI, il 53% degli eventi della manifestazione ha avuto donne come protagoniste. grande prova di Nadia DElago, bronzo nella discesa libera, Arianna Fontana ha conquistato 500 m femminile·Oro, 1500 m femminile·Argento e Staffetta mista·Argento.

Importante la vittoria dell’oro nel curling misto di Stefania Constantini e Amos Mosaner, Federica Brignone ha conquistato Slalom gigante femminile·Sci alpino Argento e Argento Combinata femminile·Sci alpino Bronzo, Francesca Lollobrigida ha vinto 3000 m femminile·Pattinaggio di velocità su ghiaccio Argento e Argento Mass start femminile·Pattinaggio di velocità su ghiaccio, Bronzo.

Michela Moioli ha conquistato Evento Medaglia Snowboard cross a squadre miste l’Argento, ha postato un ringraziamento all’Italia in una notte che non scorderà mai, Dorothea Wierer ha vinto lo Sprint femminile·Biathlon Bronzo, grande onore per queste donne azzurre, Deborah Compagnoni si è espressa in merito alle Olimpiadi.

Sarà ambasciatrice delle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026: ha definito le vittorie meritatissime soprattutto della Goggia, e Brignone ma la Fontana è stata formidabile, è stata una Olimpiade blindatissima con poche persone sugli spalti, essendo giochi a porte chiuse, ad accendere gli animi c’è stata una pattinatrice russa risultata positiva al doping a 15 anni, sicuramente una gara che non si dimenticherà, le nostre atlete hanno fatto del loro meglio , anche tra lacrime e dolore innalzando i loro cuori e noi siamo molto soddisfatti del risultato conseguito e dell’impegno che ci mettono ogni giorno per raggiungere i loro obiettivi.