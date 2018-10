Filippine. Un serpente sul corrimano del metropolitana. Il video diventa virale sul web

Nelle Filippine, è stato avvistato un serpente che, arrotolato in pace sul corrimano della metropolitana, ha attratto l’attenzione di tutti i passanti che si arrestavano a prendere la metropolitana.

Mano al cellulare, la sua presenza è stata filmata e documentata. Il video è stato postato sul web ed è diventato virale.

Un serpente in metropolitana

Vedere un serpente nelle Filippine non è raro; ce ne sono alcuni anche molto pericolosi che sono stati anche responsabili di fatti di cronaca locale; ma assistere alla presenza di un rettile in metropolitana non era ancora accaduto e, il fatto non è passato inosservato. Il serpente è diventato protagonista della giornata.

Tutto è accaduto all’interno della metropolitana di Manila, nelle Filippine. Un serpente è stato avvistato dai passanti, intenzionati a prendere la metropolitana, mentre era arrotolato sul corrimano delle scalinate per raggiungere i vagoni. I passeggeri, diretti alla stazione di Ayala, hanno visto il serpente e subito hanno iniziato a fotografarlo e filmarlo, stupiti della sua presenza. Altri passeggeri, nonostante la presenza del rettile, hanno proseguito il loro cammino e hanno sceso le scale con totale indifferenza.

Dal video, si possono sentire anche i commenti dei passanti e il loro stupore mentre il rettile si muove e allunga la testa facendo uscire la sua lingua biforcuta. Si sentono anche diverse persone che ridono davanti alla scena insolita.

Da quanto comunicato successivamente dai Media locali, il serpente si sarebbe poi allontanato in totale libertà dopo qualche minuto.