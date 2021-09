Una storia straziante, quella che sto per raccontarvi, di una giovane coppia di fidanzati irlandesi. L’ultima foto insieme li ritrae felici e sorridenti in Spagna, durante una vacanza.

Si trattava dell’ultimo giorno di ferie prima del ritorno a casa, in Irlanda, dove avrebbero dovuto riprendere la loro vita quotidiana ma entrambi sono morti improvvisamente pochi giorni dopo, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra.

L’accaduto

Il primo a morire è stato il 21enne Dale Hannon, deceduto improvvisamente il giorno successivo al loro ritorno dalle vacanze estive, trascorse insieme a Tenerife, l’isola più grande dell’arcipelago delle Canarie, in Spagna. Appena 8 giorni dopo, i parenti e gli amici della coppia hanno dovuto subire un altro lutto.

A morire è stata la 26enne Chloe Higgins, incinta di 6 mesi, trovata morta nella sua casa di Limerick, in Irlanda, venerdì scorso. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità dove i due abitavano, in cui erano molto conosciuti. La donna, che viveva a Sarsfield Barracks, il quartier generale del 12esimo battaglione di fanteria delle forze di difesa irlandesi, lascia anche le sue due figlie, avute da una relazione precedente, Tia e Charley.

Le circostanze della loro morte non sono mai state rese note ma, durante il servizio funebre di Dale, un prete di Limerick ha esortato a chiedere aiuto in caso di difficoltà psicologiche. “Aiutatevi. Va bene essere vulnerabili, va bene non sentirsi al meglio nel nostro viaggio della vita. Ma per favore guardatevi intorno. Fatevi aiutare perchè c’è chi vi ascolta”. Sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da parte di associazioni locali e comuni cittadini.

Una donna di nome Natalie Coleman ha postato un tributo su Facebook al 21enne dopo il suo funerale: “Dale Hannon hai ricevuto il miglior addio ed è stato ben meritato. Eri unico nel tuo genere, non potrai mai essere sostituito. Ti ameremo e ci mancherai così tanto ragazzo. Spero che tu, Chloe Higgins e la piccola Olivia siate così felici nel regno di Dio”.