Un momento di distrazione sicuramente può capitare a tutti, ma quello che è successo ad una coppia di fidanzati ha davvero dell’incredibile. I fatti di cui vi stiamo per parlare si sono verificati lo scorso 21 marzo, ma soltanto in queste ore la notizia è stata resa di dominio pubblico, grazie anche all’interesse dimostrato per la vicenda dal quotidiano britannico “Mirror”. Una vicenda che fortunatamente ha avuto un lieto fine, ma sicuramente ha creato un certo fastidio ai protagonisti, più per la trafila che hanno dovuto affrontare al ritorno.

Jezequel e Mallia si erano recati per una vacanza a Marsiglia. Tutto è proceduto benissimo durante la vacanza, poi sono andati in aeroporto per tornare a casa al termine dei giorni di relax. Una volta nello scalo di Marsiglia si sono diretti verso il gate di imbarco facendo vedere i biglietti e tutta la documentazione richiesta. Lasciata passare la coppia si è diretta verso l’aereo che gli aspettava in pista. Ma qualcosa è andato storto.

Aereo sbagliato

I due dovevano viaggiare con la compagnia Ryanair. A questo punto hanno raggiunto il velivolo e si sono imbarcati. L’aereo è partito regolarmente e ha cominciato la sua tratta. Il campanello d’allarme nei due è suonato purtroppo troppo tardi, in quanto si sono accorti di essersi imbarcati sul volo sbagliato.

La cosa è diventata chiara quando hanno sentito le assistenti di volo parlare in spagnolo. Jezequel aveva sentito dagli altoparlanti il nome della città di Madrid, la capitale della Spagna, ma non ci aveva fatto caso, in quanto credeva si fosse trattato di un “sogno”. E invece no, era tutto vero, dopo poco tempo l’aereo è atterrato in suolo iberico.

“Eravamo in preda al panico e abbiamo cercato di spiegare allo staff che non dovevamo essere in Spagna” – così ha spiegato Mallia alla stampa britannica. Alla fine, sebbene con cinque ore di ritardo sulla tabella di marcia, i due ragazzi sono riusciti a tornare a Londra, dove sono atterrati all’aeroporto di Stansed. La compagnia irlandese ha spiegato che i due fidanzati si sono recati nel gate corretto, ma una volta entrati hanno seguito un percorso sbagliato, ovvero un’area non autorizzata, finendo per prendere quindi l’aereo sbagliato.