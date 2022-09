Famiglia Reale: l’imbarazzante annuncio scopre tutte le carte in tavola

Ascolta questo articolo

Non sembra esserci pace ancora per il principe Harry, il quale rischia di essere nuovamente travolto da un ennesimo polverone mediatico. Dopo essersi già compromesso in seguito alla sua decisione di abbandonare il Palazzo reale ed emigrare con la moglie Meghan negli Stati Uniti, il figlio di Carlo III potrebbe presto attirare nuovamente le ire della famiglia.

Tra chi più osteggiò questa decisione fu proprio la defunta Regina Elisabetta II, con la quale non c’è poi stato più modo di ricucire il rapporto. Ed è proprio l’imminente scomparsa della Sovrana che potrebbe creare seri problemi al principe Harry, in quanto alcuni passaggi del suo libro in uscita potrebbero suonare davvero male considerando questa triste novità.

Panico per Harry

Potrebbe essere ormai troppo tardi, ma il principe Harry sta cercando comunque in tutti i modi di intervenire per apportare in extremis alcune modifiche al proprio libro. Infatti, il rischio è che, alla luce della recente scomparsa della Regina, il principe Harry possa risultare ancora una volta piuttosto insensibile agli occhi dell’opinione pubblica.

Inizialmente si riteneva che avessero deciso di ritardare la pubblicazione per rispettare un periodo di lutto, in realtà è emerso che le ragioni del ritardo sarebbero da ricercare anche nella volontà di Harry di perfezionare il testo. Inoltre, la casa editrice del libro, la Penguin Random House, avrebbe già corrisposto al principe Harry un anticipo di 17,5 milioni di sterline su un totale di 35 milioni.

L’investimento è stato cospicuo proprio perchè il contenuto del libro si preannunciava piuttosto scottante, con rivelazioni decisamente inedite. Ora, stando a quanto rivela una fonte al The Sun, si temporeggia per questo motivo: “Potrebbero esserci cose che potrebbero non sembrare così belle se escono così presto dopo la morte della regina e dopo che suo padre che è diventato re“. Ad ogni modo il libro dovrebbe uscire entro quest’anno, perciò ne scopriremo presto il contenuto.