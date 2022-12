Europa nella morsa del freddo, previste temperature polari

Ascolta questo articolo

In questo inizio dicembre in tutta Europa imperversa il cattivo tempo, in Ucraina sotto le bombe nemiche, è arrivato l’inverno con la neve e le temperature rigide, anche in Europa previste nevicate e in Italia dopo il disastro ad Ischia per le inondazioni per la pioggia battente e le pesanti perdite sotto al fango, per il ponte dell’Immacolata non sono previsti cieli sereni.

Oltre questo a preoccupare è il rincaro di gas ed energia di cui si richiede l’aproviggionamento in tutta Europa, si rischia il blackout nelle regioni estere, in Francia a Parigi si sono formate decine e decine di km di coda a seguito del cattivo tempo, nella capitale e nell’hinterland sono previste nevicate e allerta massima, il presidente Macron ha chiesto ai cittadini di ridurre i consumi di energia.

Preoccupante la situazione in Spagna dove è previsto un fenomeno metereologico senza precedenti, una serie di tempeste che vengono dall’Atlantico con piogge su tutto il territorio, in Gran Bretagna nevicherà in Scozia e i cittadini vengono esortati ad utilizzare il riscaldamento per il freddo eccessivo.

Proprio oggi entra in vigore l’embargo Ue sulle importazioni del greggio russo via mare mentre a Bruxelles sono in corso serrate trattative degli ambasciatori degli Stati membri su un apposito meccanismo che fissi un tetto al prezzo del gas. Anche in Italia c’è stato un aumento del prezzo del gas e le bollette si dilatano.

Inoltre i cambiamenti climatici nel nostro paese stanno portando a fenomeni sempre più estremi, oggi a Roma per esempio c’era un accenno di primavera mentre sulle alpi nevica ed è iniziata la stagione sciistica in alta Italia, intanto a Natale è previsto caldo ed il ritorno della primavera con temperature gradevoli, segno di un clima sempre più instabile che potrebbe portare pesanti ripercussioni nella Penisola come già avvenuto in precedenza.