Esplode il fenomeno dei borseggi nella metro di Londra

Impietosi i numeri riferiti alla BBC dalla British Transport Police: le denunce di scippi sui treni ed all’interno delle stazioni sono passate dall’essere 3.730 nel 2016 alle 6.825 del 2018.

La metro londinese, funzionante per alcune linee anche nelle ore notturne, si contraddistingue, oltre che per la sua invidiabile puntualità, anche per l‘impennata di episodi di delinquenza registrati che, ad oggi, la rendono la più pericolosa dell’Europa occidentale. A tal proposito, le linee più temibili risultano essere Piccadilly e la Central.

Oltre alle denunce di scippi, si ricordano in passato diversi e clamorosi episodi di vera e propria violenza come quello del 2 novembre scorso, in cui un ragazzo 17enne venne accoltellato a morte dinanzi alla stazione di Clapham South, in un regolamento di conti tra baby-gang.

“Siamo molto impegnati di questi tempi, molto più impegnati di prima: e arrestiamo molte più persone”, riporta Phil, un detective sotto copertura della polizia dei trasporti. “Sono 14 anni che mi occupo di borseggi, e non avevo mai visto tutta questa attività”.

Nonostante, dunque, l’impennata di tali episodi di delinquenza, si può ritenere che la risposta delle forze dell’ordine in tema di sicurezza non tarderà ad arrivare, come per tanti fenomeni del passato è avvenuto (es. Hooligans), soprattutto perché non può essere questo il bigliettino da visita della più grande e popolosa capitale europea e della più grande metropolitana del continente.

Il “tube” di Londra, infatti, inaugurato nel lontano 1863, si espande, con le sue 11 linee di cui alcune raggiungono la profondità di 20 metri, per ben 402 km e conta la bellezza di 382 stazioni. Spaventosa anche la media del numero di utenti che ogni anno usufruiscono di tale mezzo di trasporto: 1 miliardo e 73 milioni di persone, numero che si distanzia per poco dalla popolazione totale dell’intera Cina, e che è pari a quasi tre volte gli abitanti di tutta l’Europa, continentale e non.