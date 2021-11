Esclusiva per i vaccinati: tradizionale Capodanno a Time Square

“New Year’s Eve Will Return to Times Square for Vaccinated Guests“, recita un articolo del The New York Times: insomma il tradizionale Capodanno newyorkese a Time Square ritornerà in tutto il suo splendore, ma potranno partecipare solo i vaccinati. La folla riempirà ancora una volta Times Square questo capodanno, ma i festaioli che voglino vedere di persona la sfera cadere dovranno dare prova di aver completato il ciclo vaccinale contro il covid-19.

In previsione del massiccio arrivo di turisti per celebrare il Capodanno a Times Square, il consiglio comunale della città ha deciso di stabilire una serie di requisiti per poter assistere al grande evento: tutti coloro che dimostreranno di essere completamente vaccinati contro il coronavirus potranno godersi il tradizionale ballo di Capodanno a Times Square, ha annunciato martedì il sindaco di New York, Bill de Blasio: “vogliamo accogliere tutte quelle centinaia di migliaia di persone, ma tutte devono essere vaccinate“, ha detto de Blasio durante una conferenza stampa che si è detto intenzionato a recuperare la tradizione e dimostrare al mondo intero di essere “sicuri al 100 per cento”.

Tom Harris, il presidente della Times Square Alliance, ha affermato che il requisito è richiesto a tutti gli spettatori di età pari o superiore a 5 anni che dovranno anche presentare un documento d’identità valido con foto. Le persone che non possono essere vaccinate a causa di una disabilità dovranno fornire la prova di un tampone pcr negativo nelle ultime 72 ore e dovranno indossare la mascherina. Saranno istituiti controlli di sicurezza per l’esame della documentazione di coloro che cercano di entrare a Times Square per i festeggiamenti.

La caduta della sfera coinciderà con l’ultimo giorno di De Blasio come sindaco di New York. A lui succederà poi Eric Adams, che entrerà in carica il 1° gennaio 2022. A causa della natura mutevole del coronavirus, gli esperti di sanità pubblica hanno affermato che è difficile prevedere in quale situazione epidemiologica si troverà la città entro la fine dell’anno.

Danielle Ompad, professore associato di epidemiologia alla New York University, ha esortato le persone che scelgono di partecipare a prestare attenzione. “Capisco che le persone si stanno vaccinando e che i nostri tassi di vaccinazione sono alti. Ma continuo a pensare che sia importante essere prudenti“, ha spiegato. Altre grandi città del mondo hanno annullato le celebrazioni di Natale e Capodanno. A ottobre, il sindaco di Londra aveva avvisato che lo spettacolo pirotecnico di fine anno sarebbe stato annullato e sostituito da un altro tipo di celebrazione, mentre qualche giorno fa Amsterdam ha annullato i suoi festeggiamenti a causa del recente aumento dei casi di coronavirus.