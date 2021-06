Entra in un bar per mangiare un hot-dog: cliente lascia 16mila dollari di mancia

Sembra una scena uscita da un film, invece no, è accaduto veramente. Un cliente ha lasciato una mancia di 16mila dollari dopo aver pagato un conto di appena 37dollari. Una sosrpresa, questa, che i camerieri del locale proprio non si aspettavano e che li ha ripagati di tutto l’impegno e gli sforzi profusi nel loro lavoro quotidiano.

La lieta novella non è stata appresa subito dai lavoratori del ristorante di Londonberry, nel New Hampshire. Infatti, i camerieri hanno fatto la scoperta solo a fine serata quando, prima di chiudere il locale e andare a riposare, si fa la conta e la divisione delle mance. Sebbene i fatti siano accaduti lo scorso 12 giugno, la notizia è stata diffusa solo negli ultimi giorni.

Stando a quanto riferito da alcuni lavoratori del ristorante al broadcast internazionale Nbc, lo sconosciuto dopo essere entrato nel locale ha ordinato un drink ed un hot-dog. Dopo aver pagato il conto di 37 dollari, il misterioso benefattore ha lasciato una mancia di ben 16mila dollari, pari a circa 13.400 euro.

Il proprietario del locale Mike Zarella ha riferito di non aver mai visto una cosa del genere in tanti anni di lavoro. Tanto che si è pensato inizialmente fosse un errore. “Ci lavoro da molto tempo e non mi è mai capitata una cosa del genere” ha riferito il ristoratore, per poi aggiungere – “ho pensato si trattasse di uno sbaglio“.

Il proprietario del locale ha quindi chiesto al cliente (che non ha voluto rivelare la sua identità) se si trattasse di uno sbaglio. Ma no. Nessun errore, quei 16mila dollari erano proprio per i suoi dipendenti. Zarella ha comunicato la lieta novella ai suoi dipendenti, che sono tutti saliti per festeggiare.

“Siamo saliti e lo abbiamo ringraziato” ha riferito un lacoratore del locale, che ha aggiunto quanto l’ultimo anno sia stato molto difficile per tutti loro. Quindi ha aggiunto: “Colui che ha fatto un gesto del genere ha ripristinato la mia fiducia nell’umanità“. Stando alle parole riportate dal lavoratore, il misterioso benefattore ha giustificato il suo gesto dicendo che avevano lavorato duramente e che quindi si meritavano quei soldi.

Grazie alla estrema generosità del cliente, i 12 dipendenti del ‘The Struble Inn’ hanno ricevuto ciascuno una mancia di 1.333 dollari.