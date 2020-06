Emissione di francobolli in Inghilterra per celebrare i Queen

La Royal Mail in Inghilterra farà uscire una serie di francobolli per una delle band musicali più “forti” dello scorso secolo, i Queen. Sarà la terza band britannica che nella storia riceve un simile onore: in passato erano arrivate altre pietre miliari della musica britannica, come nel 2007 i Beatles e nel 2016 i Pink Floyd. Come “solisti”, analogo omaggio era toccato a David Bowie nel 2017 e a Elton John lo scorso anno.

Troppi, sicuramente, i francobolli, anche se la politica del Paese è di certo completamente diversa da quella italiana. I primi otto francobolli sono altrettante cover dei dischi più venduti da Freddie Mercury, scomparso nel 1991, e soci che, secondo una stima, si calcola abbiano venduto più di 300 milioni di dischi nel mondo. Gli omaggi sono per “QueenII”, “Sheer Heart Attack”, “A Night at the Opera”, “News of the World”, “The Game”, “Greatest Hits”, “The Works” e “Innuendo”.

Altri quattro valori sono dedicati ai loro concerti. Tra questi, quello che fu considerato il loro “live perfetto”, tenuto nel luglio del 1986 a Wembley. Ed ancora, sono ricordati quelli all’Hammersmith Odeon nel 1975, ad Hyde Park nel 1976, e a Budapest nel 1986, che celebra l’ultimo tour dal vivo di Freddie Mercury con la band.

Infine, un ultimo omaggio ripropone la prima foto ufficiale della band, risalente al 1974, scattata da Johnny Dewe Mathews in uno studio di Primrose Hill. I francobolli hanno due valori facciali relativi al primo porto e ad una tariffa di 1,63 sterline.

I francobolli saranno acquistabili dal 9 luglio, ma è già possibile preordinarli (probabilmente converrà iniziarlo a fare) direttamente dalla Royal Mail all’indirizzo shop.royalmail.com/special-stamp-issues/queen?cid=SC0620_QUN_PR_01.

Il successo mondiale dei Queen sarà probabilmente ripetuto anche in questa occasione, nonostante siano tanti i prodotti realizzati a corredo dei francobolli e non sarà facile riuscire a prenderli tutti senza un grosso capitale. Da ricordare anche la coniazione in passato di una moneta.