Emirati, Principessa Latifa prigioniera del padre dal 2018 chiede aiuto

La Principessa Latifa Al Maktoum, ha inviato nei mesi dei videomessaggi agli amici per chiedere aiuto. In essi la figlia dell’emiro di Dubai, accusa il padre di tenerla prigioniera e dichiara di temere per la sua stessa vita. Questi videomessaggi sono stati diffusi dalla Bbc. Il padre della giovane principessa, è lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai e vice presidente degli Emirati Arabi Uniti, oltre ad essere uno degli uomini più ricchi al mondo.

Gli amici della principessa hanno chiesto alle Nazioni Unite di intervenire, in quanto i messaggi segreti che Latifa inviava all’improvviso sono cessati. In uno di questi videomessaggi, la 35enne chiusa in bagno a chiave dichiarava:“Mi trovo in una villa e questa casa è stata trasformata in una prigione, tutte le finestre sono sbarrate, non le posso aprire, ci sono cinque agenti di polizia fuori dall’abitazione e due al suo interno”.

Le fughe di Latifa

La principessa aveva cercato di fuggire dal padre due volte: la prima a 16anni, e la seconda il 24 Febbraio del 2018, dopo una pianificazione durata anni. Latifa aveva preso contatti nel 2011 con Herve Jaubert, imprenditore francese, che con l’aiuto di Jauhiainen, istruttore di capoeria della principessa avevano programmato la fuga. La donna e il suo istruttore sono arrivati in acque internazioni con un gommone, dove ad aspettarli c’era il yatch dell’imprenditore francese Jaubert.

Dopo otto giorni dalla fuga però un commando ha effettuato un blitz sulla barca al largo dell’India, riportando così la principessa a Dubai. L’istruttore di Latifa e l’equipaggio furono liberati a Dubai dopo settimane di detenzione. In uno dei videomessaggi registrati di nascosto Latifa ha dichiarato che in quell’occasione ha combattuto fortemente contro i soldati inviati dal padre ma senza successo, in quanto a un certo punto è stata “drogata” perdendo conoscenza e svegliandosi direttamente a Dubai.

Al momento non si hanno più notizie della principessa Latifa, ma le autorità degli Emirati dichiarando che la principessa è al sicuro con la sua famiglia.

Altre fughe in famiglia

Secondo alcune fonti, in passato la seconda moglie dello sceicco, fuggì insieme ai suoi figli e poi chiese il divorzio dall’uomo. Nel 2002 invece, secondo la Bbc una delle figlie, la principessa Shamsa durante della vacanze in Inghilterra tentò la fuga, oltre a scrivere una lettera di denuncia, ma la donna fu prelevata, drogata e riportata negli Emirati con un jet privato.