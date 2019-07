Emergenza Ebola in Congo: Oms dichiara lo stato di "Emergenza internazionale di salute pubblica"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Maria Giordano - Che storia allucinante, come al solito cerchiamo una soluzione quando già siamo in stato di emergenza con la scusa che "non c'erano i fondi"... ma quanto costa un'emergenza? Non sono un'esperta di economia sanitaria ma penso costi molto meno vaccinare tutti i bambini del Congo che affrontare le conseguenze drammatiche di un'epidemia. Per non parlare dei costi "umani", incalcolabili, dal valore inestimabile.