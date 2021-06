Ci sono storie che, si spera, possano terminare con un lieto fine ma, purtroppo, non sempre quel che si desidera avviene. Eliza Moore, di soli 2 anni, la piccola star di Tik Tok, non ce l’ha fatta, ha perso la sua battaglia contro il cancro, dopo aver combattuto da grande guerriera.

Dopo mesi di terapie, le sue condizioni si sono aggravate e la piccola si è spenta nella giornata di domencia. Ad annunciarlo i genitori, sul canale Instagram della madre Kate, cui stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio e di vicinanza da parte di tutti coloro che hanno vissuto, giorno dopo giorno, seppur virtualmente, la storia di Eliza.

L’accaduto

I genitori, più di 1 anno fa, hanno creato un profilo Tik Tok, proprio quando alla loro bellissima Eliza èstato diagnosticato il cancro. Dopo 8 mesi di cure, sembrava essere stato sconfitto, col supporto anche di tantissimi followers. Milioni di persone si sono iscritte al canale che è diventato una sorta di diario delle giornate di Eliza, fornendo aggiornamenti sul suo stato di salute, fino all’aggravamento delle sue condizioni.

La bimba ha cominciato a non rispondere più alle terapie, il cancro ha ripreso il sopravvento in modo ancora più feroce ed irreversibile fino a quando i genitori, con il parere dei medici, hanno deciso di sospendere le cure, a fine aprile, concentranosi sul tempo che li rimaneva da spendere con la loro piccola.

Il profilo di Eliza non è più aggiornato dall’11 giugno, ma tutti i video che ritraggono la piccola ancora in vita, nella sua casa, sono invasi da commenti che esprimono affetto, augurandole un buon ruposo. I genitori hanno spiegato che la scelta di sospendere le cure è stata, a loro avviso, la migliore, consentendo alla piccola di poter vivere i suoi ultimi giorni in un clima di apparente mormalità. “La vita è talmente preziosa e altrettanto lo è il tempo che riesci a passare con lei”, ha detto la madre.