Egitto, padre punisce il figlio legandolo a un palo

Se i bambini commettono degli sbagli o degli errori e si comportano in malo modo, i genitori cercano di fargli capire la lezione impartendogli delle punizioni. Alcune prevedono di andare a letto senza cena, ma la punizione che un padre ha inflitto al figlio in Egitto è atroce e terribile. L’uomo ha deciso di legare il figlio a un palo cospargendolo di miele per attirare le api e le zanzare. Ecco cosa è successo nel dettaglio e i fatti qui narrati.

L’episodio qui narrato ha luogo in un villaggio che si trova ad al-Qalyūbiyya, a nord del Cairo. Proprio qui, un bambino dopo essere stato accusato di furto da un vicino di casa, ha subito la peggiore punizione possibile. Il padre di 34 anni ha deciso di impartire una severa punizione al figlio. Ha legato le mani e piedi del bambino a un palo tenendolo sul tetto della propria abitazione per un tempo illimitato.

Il bambino è rimasto per un numero di ore, in quella posizione, sdraiato con la faccia a terra e immobilizzato con il viso coperto da miele per essere una fonte prelibata di vespe e zanzare che ha inevitabilmente attratto e che brulicavano sulla sua pelle. Il bambino di nome Muhamed è stato salvato grazie alla madre di anni 29 che ha immediatamente chiamato aiuto per liberarlo.

La donna ha presentato denuncia al tribunale locale contro il marito allegando anche le foto delle condizioni in cui versava il figlio. Le forze dell’ordine sono giunte in loco, arrestando l’uomo e anche constatando le terribili condizioni in cui versava il bambino che è stato immediatamente trasferito in ospedale per medicarlo in seguito alle ferite riportate dalle api.

In seguito all’arresto dell’uomo, la donna ha deciso, insieme al bambino, di trasferirsi in un altro villaggio. A quanto pare, in base al racconto della donna, non era la prima volta che si assisteva a un fatto del genere dal momento che l’uomo era solito picchiarla e, in passato, ha privato il bambino di cibo e acqua per diverso tempo, sempre per punizione.