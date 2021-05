È scomparso Kevin Clark, il batterista dell’iconico film School of Rock

Se ne è andato a soli 32 anni un interprete del film School of Rock, con protagonista Jack Black, Kevin Clark aveva una band musicale, Jess Bess and the Intentions, viveva a Chicago dove, in sella alla sua bicicletta mentre stava tornando a casa, è stato preso in pieno da un’auto.

L’attore, commosso, su Instagram lascia un messaggio di cordoglio alla famiglia, ricordandolo affettuosamente come un membro del cast, e definendolo un’anima bella, uno di famiglia, ricorda lo strazio e la devastazione nell’apprendere una notizia così sconcertante.

Anche la madre è rimasta sotto shock, ricordando una frase che il figlio aveva detto il giorno prima: questa è proprio la vita che voglio vivere insieme ai miei compagni musicali. Si stringe al dolore commentando su Twitter anche Miranda Cosgrove, che interpretava il ruolo della manager della band, ricordando affettuosamente il giovane e definendolo anch’essa anima buona,, ed inoltre lo ricorda anche Rivkah Reyes, che interpretava la bassista Katie: non scorderà mai la sua gioia di vivere, che lo pervadeva.

Era l’unico film che aveva interpretato, si occupava principalmente di musica, suonava molti strumenti. School of Rock è un film del 2003 diretto da Richard Linklater. È una commedia musicale sceneggiata da Mike White appositamente per Jack Black, che ne è il protagonista.Al film si sono ispirati il reality show Rock School e l’omonima serie TV di Nickelodeon School of Rock.

Il film ebbe un successo clamoroso, candidato al Golden Globe per il protagonista, miglior performance comica e miglior commedia musicale , miglior performance di gruppo, un Grammy award, Kevin Clark era uno degli alunni del maestro di musica rock Jack Black, Ottenne una candidatura per il miglior cast giovanile. Era stato programmato anche un possibile sequel che poi non andò in porto. Purtroppo una tragica fatalità ha portato via un ragazzo così giovane con una carriera promettente nell’ambito musicale.