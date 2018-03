E’ morto Stephen Hawking, genio dell’astrofisica

Cosa ne pensa l’autore

Rita Piras - Stephen Hawking sarà sempre ricordato, non solo per aver dimostrato l’impatto che la scienza può avere sulla società se viene raccontata in maniera comprensibile e divertente, ma ance per aver dato un’impressionante lezione di vita dimostrando dove può arrivare l’essere umano quando si propone di superare le avversità più crudeli.